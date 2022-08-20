Ереван протестующий: Армения снова недовольна Россией Ереванская мэрия после российской ноты протеста согласовала проведение митинга против СВО на Украине

Фото: armenia.mid.ru

Посольство России в Армении

Посольство РФ в Армении 17 августа отреагировало на русофобские заявления, звучащие в республике о якобы причастности российских спецслужб к взрыву на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Российские дипломаты посчитали эти слухи прямой провокацией и предупредили, что они создают серьезную угрозу для отношений между странами. Москва все еще ожидает ответ Еревана на ноту протеста после антироссийских вбросов, сообщили в МИД России, отвечая на вопрос NEWS.ru.

После окончания второй войны в Карабахе антироссийские настроения в Армении стали привычным явлением. Сначала в адрес Москвы высказывались обвинения в «предательстве», а затем — в неспособности российского миротворческого контингента защитить карабахских армян. Официальные лица в Ереване обычно хранят молчание, не реагируя на различные выпады в адрес России.

Недавно в армянских СМИ появилась новая информация — 24 августа, ровно через полгода с начала специальной военной операции России на Украине ереванская мэрия согласовала антироссийский митинг. По некоторым сведениям, протесты готовят бежавшие из России оппозиционеры из группы «Ковчег», которая финансируется противником Кремля Михаилом Ходоровским (признан иностранным агентом). Цели митинга не скрываются — протестующие намерены выступить против политики российского лидера Владимира Путина. Ереванская мэрия одобрила митинг. Это еще один сигнал для российских властей обратить внимание на позицию Еревана.

Кто стоит за русофобскими движениями в Армении и чем может ответить Москва, разбирался NEWS.ru.

Кто взорвал?

Днем 14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» прогремел сильнейший взрыв, за которым последовал пожар. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали — 62, еще двое в настоящий момент числятся пропавшими. По официальной информации, возгорание произошло в магазине пиротехнических материалов, а потом распространилось по всей площади комплекса. Сразу после инцидента начали появляться подозрения, что это был теракт, даже пошли слухи об атаке беспилотников «Байрактар». Многие в Армении были уверены, что в этом деле точно есть «турецкий след», а сразу поверить в то, что катастрофа вызвана халатностью местных сотрудников безопасности, оказалось довольно сложно. Однако МЧС республики и официальные лица оперативно опровергли домыслы.

Опровергаем версию теракта, поскольку, судя по видеокадрам, внутри здания сначала разгорелось пламя, из здания повалил сильный дым, лишь после этого произошел взрыв. Другими словами, образовался источник возгорания, а затем огонь перекинулся на легковоспламеняющиеся объекты, — заявил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян.

Позже об этом сказал и армянский премьер Никол Пашинян. Кроме того, Совет национальной безопасности страны призвал СМИ и граждан не распространять слухи о «теракте», чтобы не наводить излишнюю панику. Однако трагедия в «Сурмалу» все-таки стала центром политических игр.

Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure via AP/ТАСС Оптовый рынок «Сурмалу», где произошел взрыв

Если обвинения в адрес Азербайджана и Турции кажутся давно привычными и вполне ожидаемыми, то распространившиеся слухи о причастности Москвы оказались действительно сенсационными. Прозападная партия «Сасна Црер», например, заявила, что взрыв в «Сурмалу» — дело рук российских спецслужб. Некоторые СМИ, подхватившие гипотезу, от себя еще добавили, что к трагедии может быть причастна ФСБ.

Ереванская газета «Грапарак» опубликовала статью о российско-армянских отношениях, которые, по их словам, сегодня «дали трещину». Источник издания предположил, что Москва в условиях непростой политической ситуации таким образом пытается заставить Ереван сделать окончательный выбор между Россией и Западом.

История с «Сурмалу» была лишь поводом, посредством которого Москва посылает сигнал о том, что не считает правительство Армении надежным партнером, — заявил «Грапарак» бывший высокопоставленны чиновник МИД Армении. —Причем Россия требует публичных высказываний по этому вопросу: вы с нами или с Западом? Обычно такие вопросы между союзными государствами решаются в куда более совещательной форме. Как правило, они всегда избегают публичных заявлений, но это довольно резкие высказывания, и русские сейчас ждут публичного разъяснения. Я не припомню случая, когда заявления содержали бы такую резкую лексику.

Нота российского посольства действительно была довольно резкой. Дипломаты напомнили, что Москва в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования всегда участвовала в ликвидации последствий взрывов и пожаров.

Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к трагедии, произошедшей 14 августа на территории торгового центра «Сурмалу», — говорится в тексте документа.

Теперь Москва ждет от Еревана не просто мер, направленных на пресечение недружественных проявлений, но и публичных комментариев, вероятно, с официальным опровержением антироссийских настроений в стране или публичными извинениями.

Кстати говоря, такие решительные действия российских властей армян возмутили. Там протест Москвы восприняли как вмешательство во внутренние дела республики и посягательство на свободу слова, а молчание властей — «признаком согласия» с Россией.

Это было бы вмешательством во внутренние дела, если бы власть встала и согласилась, что именно это наша государственная политика. Четыре года они маневрируют, что это не государственная политика, это разные СМИ, непонятные Telegram-каналы, частные лица, но когда вникаешь в детали, то понимаешь, что правительство имеет прямое отношение ко всему этому. В итоге однажды чаша терпения переполняется, и это первое серьезное предупреждение, — говорится в статье «Грапарака».

Единственной реакцией Еревана на недовольство Москвы стало заявления пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна, который пообещал изучить ноту Москвы и дать ответ. Только вот обвинения в адрес Москвы до сих продолжают звучать в армянском обществе на фоне последней эскалации в Карабахе.

Фото: mfa.am Ваган Унанян

Карабах уходит из рук

В начале августа азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянский военных формирований, присутствующих на территории Карабаха вопреки трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года. После решительных действий Баку в Ереване вспыхнула новая волна протестов. Там обвинили российских миротворцев, что они не могут защитить армянское население Карабаха. Вместо российской миротворческой миссии в Ереване потребовали ввести «многонациональную», так как, по словам оппозиционных сил, доверие к российским миротворцам «было подорвано».

Положение обострила и ситуация со строительством новой Лачинской дороги. Прокладка этой трассы, а точнее альтернативы существующему Лачинскому коридору, прописана в трехстороннем соглашении. Так, согласно шестому пункту документа, новая дорога заменит часть действующего Лачинского коридора, таким образом обеспечив возвращение под контроль Азербайджана города Лачин и прилегающих сёл, после чего предусматривается передислокация российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Лачин, по сообщениям азербайджанских СМИ, должен перейти под контроль Баку 25 августа. Армяне считают, что Азербайджан не согласовал маршрут с ними, хотя обязался это сделать. Но еще больше армян раздражает молчание Москвы, которая, по их мнению, дала «зеленый свет» азербайджанцам.

Впрочем, разрешение со стороны Москвы подтвердил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В интервью Гостелевидению азербайджанский лидер заявил, что маршрут автомагистрали в обход Лачина был согласован Баку с Минобороны России, у которого имеются все документы и договоренности.

Мы построили эту дорогу, протяженностью 32 километра, всего за год. В предшествующий период, сразу после второй карабахской войны мы начали переговоры с российской стороной о маршруте этой дороги. Было несколько маршрутов, и в итоге был выбран именно этот. Минобороны России согласовало и утвердило с нами этот маршрут на самом высоком уровне, — сообщил глава государства.

Это всё запоздалые вопросы, отметил в беседе с NEWS.ru глава Демократической партии Армении Арам Саргсян. По его словам, армянские власти отдали на откуп западным фондам все образовательное пространство, которое в целом поменяло политический вектор республики.

То, что происходит сейчас, это результаты тридцатилетней политики, которую вели и в Москве, и в Армении, и в целом на постсоветском пространстве. Мы очень спокойно отдали на откуп западным фондам образовательное пространство, которые занялись воспитание наших детей. Они проводили тренинги без глубокого изучения важных вопросов. Сейчас мы получили целое поколение, которое считает, что необходимо принимать западные стандарты и менять вектор нашего государства. Причем этим заражено даже само армянское правительство, несмотря на то, что официально они всегда выступали за союз с Россией. Однако совершенно очевидно, что до прихода к власти они представляли антироссийские силы. Сейчас мы пожинаем плоды. Они в открытую пытаются поменять внешнеполитический вектор республики, — заявил политик.

По словам Саргсяна, нота протеста от Москвы беспрецедентна в отношениях между союзными государствами, но тут вся загвоздка в особенностях работы медийного пространства, где всегда готовы обвинить российских миротворцев в Карабахе или Москву, которая не пытается отстаивать интересы своего союзника.

Власти все эти годы пользовались финансовым обеспечением Запада, а теперь отрабатывают свой хлеб. Изначально они говорили одно Москве, другое — Брюсселю. Сейчас они это демонстрируют в открытую. Им кажется, что на фоне украинского кризиса как раз ситуация довольно благоприятная. У простого народа же недостаточно того понимания политических процессов, которое необходимо для ориентации в этих вопросах. Тут плохо работает медийное пространство. Все политические силы, которые всегда по убеждению выступали за союз с Россией, реальной медийной поддержки не получали. Потому Москва всегда работала с властью, которая выполняла что-то по принуждению, — заявил Саргсян.

Фото: youtube.com Арам Саргсян

Впрочем, про интересы Запада на Южном Кавказе рассказал и директор Института политических исследований Сергей Марков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что американцы подогревают антироссийские настроения в регионе, поскольку они инвестируют в Армению, чтобы вытеснить Россию из региона и установить там свое влияние. Но дело тут не только в западных странах.

Есть несколько кластеров антироссийских настроений в Армении. Первое — часть армянского общества настроена прозападно. А поскольку западные страны находятся в конфликте с Россией, то и армянское общество настроено антироссийски. Кстати говоря, к этой группе принадлежит и сам Пашинян, и многие из его команды. Второй кластер — армянские националисты, которые в принципе не любят представителей других национальностей. Они ненавидят азербайджанцев, но не любят и русских. Третий кластер — люди, которые обижены на Россию, поскольку она не защитила Армению во второй войне в Карабахе или хотя бы в недавней операции «Возмездие». Они считают, что русские должны служить другим национальностям и воевать за Армению. Эти группы привлекают все новых участников, — отметил Марков.

По его мнению, скорее всего, армянские власти будут и далее поощрять антироссийские выступления, так как им они нужны, чтобы отчитываться перед американцами и европейцами.

Пока Москва отвлечена украинским кризисом, западные страны пытаются внедрить свое влияние на Южном Кавказе. Впрочем, Армения этому никак не препятствует. Там многие считают «вражеским» и подписанный 9 ноября 2020 года документ о прекращении огня в Карабахе, поэтому отказываются идти на мир с Баку и ставить точку в карабахском конфликте. Армения продолжает искать поддержки у американских и европейских друзей постепенно отходя от дружбы с Москвой.