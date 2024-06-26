В Ереване назвали приоритет при заключении всеобъемлющего мира с Баку Совбез Армении: всеобъемлющий мир с Баку должен включать возвращение пленных

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Всеобъемлющий мир с Баку должен включать возвращение армянских пленных, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, этот вопрос остается приоритетом для Еревана.

Эта проблема была и остается в повестке Еревана, она постоянно обсуждается с азербайджанской стороной и международными партнерами, — сказал Григорян.

Ранее он заявил, что Ереван получил от Баку 10-й пакет предложений по мирному договору. Переговорный процесс между государствами Григорян назвал динамичным.

20 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов заключить мирный договор с Азербайджаном в течение ближайшего месяца. По его словам, армянская сторона направила Баку свои предложения, но ответа не получила. Мирзоян отметил, что Баку не отвечает на предложения Еревана, а также выдвигает новые требования. По его словам, позиция азербайджанской стороны вызывает вопросы о реальности окончательной цели по установлению мира.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов ранее раскрыл детали о процессе переговоров по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном. По его словам, в Конституции Армении и других законодательных актах республики указаны территориальные претензии к Азербайджану. Это, отметил он, является препятствием в переговорах.