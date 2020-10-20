Эксперт считает санкции против Лукашенко опасными для Евросоюза

https://static.news.ru/photo/4d156bd6-1310-11eb-a645-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал информацию о подготовке новых санкций Европейского союза против властей Белоруссии. По его словам, европейцы действуют необдуманно и «очень опасно».

Он уверен, что европейские страны не хотят помогать «расцвету демократии» в Белоруссии, передаёт радио Sputnik.

Лидеры Европейского союза вместо того, чтобы заняться огромным количеством проблем, существующих в странах самого этого союза, занимаются, по сути, дестабилизацией Белоруссии, которая находится в самом центре Европы. И это, как мне кажется, является даже с точки зрения интересов самого Евросоюза необдуманными и очень опасными действиями, — сказал эксперт.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

Позже стало известно, что в Евросоюзе приступили к разработке нового пакета санкций против властей Белоруссии и в частности против Александра Лукашенко. Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель рассказал, что работа над мерами ведётся быстро.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.