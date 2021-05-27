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Эксперт: Путин и Лукашенко обсудят спасение белорусских НПЗ

12:45, 28 мая 2021
Фото: lukashenkogov/vk.com

Решение проблем белорусских НПЗ будет одной из тем переговоров лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 28 мая. Такой прогноз в разговоре с NEWS.ru сделал аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Эксперт напомнил, что в апреле 2021 года вступили в действие санкции США против Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан», предписывающие компаниям прекратить любые отношения с предприятием до 3 июня.

И уже в мае российские компании сократили поставки на него. Сегодня будет встреча Путина и Лукашенко, и они, видимо, должны будут обсудить этот вопрос, — напомнил Игорь Юшков.

До сих пор основными поставщиками нефти на НПЗ «Нафтан» были российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Аналитик отметил, что они работают на международной арене, поэтому не хотят стать объектами американских санкций из-за сотрудничества с белорусским НПЗ. Поэтому наиболее вероятным сценарием «спасения» белорусского предприятия выглядят поставки российской нефти через более мелкие компании.

Наверно, договорятся о том, что какие-то либо специально созданные компании либо наши небольшие компании будут в сумме поставлять те же самые объёмы на Новополоцкий НПЗ, и таким образом он будет загружен, — добавил Игорь Юшков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Сочи 28 мая. Ранее NEWS.ru сообщал, что центральной темой переговоров станет выработка общей позиции России и Белоруссии по поводу инцидента с самолётом Ryanair.

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