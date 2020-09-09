Эксперт: Лукашенко пытается отвлечь внимание от внутренних проблем

https://static.news.ru/photo/1620909c-f28b-11ea-ba99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/Global Look Press

Президент Белоруссии ранее сообщил, что существует неопубликованная в СМИ часть перехваченного разговора Варшавы и Берлина об отравлении Алексея Навального, которую он передал ФСБ России.

По мнению лидера движения «Говори правду» Татьяны Короткевич, подобное заявление белорусского лидера — это манипуляция и очередная попытка отвлечь внимание от внутренних проблем.

Как рассказала политик NEWS.ru, такие сообщения делаются для того, чтобы получить доверие от российской стороны и поддержку Польши, своего рода ритуальные танцы. Наличие или отсутствие второй части расшифровки, тем более презентованной в таком виде, только раздражает.

Со стороны Лукашенко это просто попытка отвести фокус внимания от внутренних проблем, которых очень много. Он наводит интригу. Ага посмотрите, что сейчас произойдёт. Ничего не произойдёт, — отметила она.

По мнению Короткевич, есть одна причина происходящего — Александр Лукашенко, который засиделся. Он уже давно мог бы уступить своё кресло женщинам, да просто новым людям в политике, молодёжи или пожилым людям, неважно, людям, которые голосовали против него для того, чтобы сохранить страну.

В отношении Навального идёт такая же манипуляция фактами, как и в отношении граждан Белоруссии, которых задерживают на улицах, арестовывают, выгоняют из страны. Это информационная война в отношении мирных граждан, которые хотят новых выборов, считает она.

Как заявила Короткевич, сегодня общественное мнение внутри Белоруссии сформировано по нескольким позициям. Первое, большинство людей, которые проголосовали за альтернативу, хотят справедливости и видят путь альтернативы в том случае, если в стране назначат новые выборы. Потому что определить победителя на прошедших уже невозможно. Кроме того, по её мнению, нужно прекратить насилие и начать открыто расследовать все случаи насилия в отношении невинных людей, а это более 10 тысяч пострадавших. Все преступления, совершённые в этот период должны рассматриваться открыто и прозрачно. Нужна полная реабилитация всех арестованных.

Вторая позиция: власть навязывает нам, что все что в стране происходит, происходит под влиянием внешнего фактора. Либо Америка, Европа, Чехия, Польша или та же Россия. Мы видим эту постоянную манипуляцию. Здесь же люди настойчиво показывают своё желание добиться справедливости и законности для каждого, и главное для будущего, — сказала политик.

9 сентября Лукашенко заявил, что существует неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества, писал NEWS.ru.

Берлин и Варшава назвали перехваченный разговор фальшивкой.