Экс-глава МИД Украины назвал главную проблему страны

https://static.news.ru/photo/28161ada-e613-11ea-a150-fa163e074e61_660.jpg МИД Украины Фото: DiscoverWithDima/wikipedia.com

Отсутствие утверждённой стратегии национальной безопасности является главной проблемой Украины, заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Так, в своей статье для украинского издания «Европейская правда» Климкин подчеркнул , что будущее страны не определено в связи с несформированностью общего видения угроз и мер по борьбе с ними.

Для решения этой проблемы бывший глава МИД Украины представил три шага. Во-первых, необходимо получить целостный взгляд на проблемы и угрозы для Украины. Во-вторых, осознать и поделить ответственность. В-третьих, разработать «настоящую» стратегию национальной безопасности.

По словам Климкина, от реализации этих задач зависит, отметит ли Украина свой следующий День независимости.

Ранее NEWS.ru писал, что деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация становятся главными врагами Украины, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

Депутат Верховной рады напомнил, что 24 августа страна отмечает День независимости. На референдуме 1991 года более 90% граждан проголосовали за то, чтобы Украина вышла из состава СССР. Однако спустя почти три десятилетия только 47,1% украинцев считают День независимости праздником. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого компанией RTS с 13 по 16 августа 2020 года.