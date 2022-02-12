Экс-посол объяснил снятие флага с посольства Британии в Киеве

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Со здания посольства Великобритании в Киеве сняли государственный флаг, об этом сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что Британия решила вывезти сотрудников посольства из столицы Украины, обосновав это тем, что дипмиссия не сможет оказывать консульскую помощь.

С посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг. Дипмиссии Германии и США пока на такой шаг не пошли, — сообщает Telegram-канал РИА. Сегодня, 12 февраля, ряд государств со всего мира...