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Экс-посол объяснил снятие флага с посольства Британии в Киеве

Экс-посол Бакланов: снятие флага могло иметь техническую причину
20:50, 12 февраля 2022
Экс-посол объяснил снятие флага с посольства Британии в Киеве Андрей Бакланов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов сообщил, что причиной снятия национального флага с посольства Британии в Киеве мог стать технический момент. По мнению дипломата, сначала необходимо узнать «природу данного явления», чтобы делать выводы, передаёт слова Бакланова РИА Новости.

Бывают ремонтные работы и прочее. Я думаю, что надо разобраться с природой, это связано с техническим вопросом? На ночь, например, флаг опускают. Поэтому надо посмотреть, за этим что-то стоит или нет. Хочу просто сказать, что надо знать природу данного явления. Бывают технические вопросы, флаг же периодически тоже стирают, приводят в порядок, сказал он.

Ранее сегодня, 12 февраля, со здания посольства Великобритании в Киеве сняли государственный флаг. До этого стало известно, что Британия решила вывезти сотрудников посольства из столицы Украины, обосновав это тем, что дипмиссия не сможет оказывать консульскую помощь.

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