https://static.news.ru/photo/4e17ca58-4dd9-11ea-ac64-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Лидер правящей парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия извинился за предложение возобновить водоснабжение Крыма с украинской территории в обмен на уступки России в переговорах по Донбассу. Депутат заявил, что его не так поняли.

Арахамия, выступая на ток-шоу, предложил потребовать контроля за границей в Донбассе и «отвода вооружённых формирований к Ростову», чтобы Россия могла решить проблемы водоснабжения полуострова, который Украина считает своей оккупированной территорией.

Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и были трактовкой предположений, озвученных не мной, — отметил депутат Рады.

По его словам, фракция никогда не обсуждала такой аргумент для переговоров.

Как писал NEWS.ru, крымские власти заявили, что питьевой воды для Симферополя осталось максимум на три месяца, если не пройдут дожди.

Крым вошёл в состав России весной 2014 года, а чуть позже Украина перекрыла подачу воды на засушливый полуостров. Проблема водоснабжения Крыма не решена.