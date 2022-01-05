Депутат Калашников назвал сроки нахождения сил ОДКБ в Казахстане

Глава комитета Госдумы по делам стран СНГ Леонид Калашников заявил, что миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане «столько, сколько сочтёт президент Казахстана нужным». Он добавил, что кризис в стране случился по вине властей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зачистку и всё, что происходит сейчас, делают не ОДКБ, а местные силы. Силы ОДКБ в основном лишь будут обеспечивать безопасность объектов, инфраструктуры и прочее, — заявил Калашников.

Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить миротворческие силы в Казахстан. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее жители Алма-Аты сообщили о начале боёв в городе. Повсюду слышна стрельба, причём, по их словам, речь уже не о резиновых пулях, но официально эту информацию пока не подтвердили. Видео с места публикует Telegram-канал Baza: на кадрах видно, как женщины разбегаются и кричат от страха, на заднем фоне слышны взрывы.

Мужчина, который вёл съёмку, показал, что прямо на дороге лежит труп, кто-то плачет. На другом ролике, судя по голосам, взрослые мужчины пытаются спрятаться от стрельбы. Они с разбегу запрыгивают в кусты.

Силовики вышли на улицы Алма-Аты и начали «антитеррористическую операцию», о которой вечером 5 января объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В своём обращении к гражданам Казахстана он отметил, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие стране в преодолении «террористической угрозы».