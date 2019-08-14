https://static.news.ru/photo/98920480-bec4-11e9-81be-fa163e074e61_660.jpg Курсан Асанов Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Генпрокуратура Киргизии завела уголовное дело на бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова, который принимал участие в штурме резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и уговорил его сдаться. Об этом сообщил представитель надзорного ведомства центральноазиатской республики.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» завели на Асанова в связи с тем, что он игнорировал во время операции приказы главы МВД Кашкара Джунушалиева, а также самовольно принял несколько решений и оставил во время операции личный состав без командования, пишет « Радио Азаттык ».

В прокуратуре Киргизии, кроме этого, изучают информацию о том, что Асанов мог передать служебные сведения сторонникам Атамбаева.

Как писал News.ru, Курсана Асанова отправили в отставку 13 августа. По информации МВД Киргизии это кадровое решение связано с тем, что он, нарушив свои прямые обязанности, зашёл в дом к Алмазбеку Атамбаеву для ведения переговоров, а также стал заниматься самопиаром.