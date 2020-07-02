ЦИК получил документы на регистрацию Лукашенко кандидатом в президенты

https://static.news.ru/photo/ff95275a-bc63-11ea-ae8c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центризбирком Белоруссии 2 июля получил пакет документов на регистрацию действующего президента Александра Лукашенко в качестве кандидата на высший государственный пост в рамках проходящей избирательной кампании.

Пакет документов на регистрацию Александра Лукашенко кандидатом в президенты сегодня принят Центризбиркомом, — сообщил РИА Новости представитель комиссии.

Лукашенко баллотируется на шестой срок. Пакет документов на регистрацию кандидатом включает заявление о согласии баллотироваться, анкету с биографическими данными, декларацию об имуществе и доходах.

Ранее NEWS.ru писал, что все претенденты на пост президента Белоруссии, за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, подали документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидатов.

На пост президента Белоруссии, кроме Лукашенко, претендуют бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико (в настоящее время находится в СИЗО), экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава партии БСДГ Сергей Черечень, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Последний, по данным ЦИК Белоруссии, не набрал необходимых для регистрации в качестве кандидата в президенты 100 тысяч достоверных подписей.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов завершился 19 июня, а документы для регистрации кандидатов Центризбирком страны принимает до 4 июля.