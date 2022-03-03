ЦИК Белоруссии утвердил итоги референдума по Конституции

Центризбирком Белоруссии утвердил итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. Как сообщает ТАСС, поправки поддержали 82,86% принявших участие в голосовании.

За принятие изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии проголосовали 4 440 830 граждан, или 65,16% внесённых в списки для голосования. Против принятия конституционных поправок проголосовали 12,78% участников референдума.

Конституционная комиссия предложила внести коррективы примерно в половину статей основного закона республики, сохранив президентскую форму правления и уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. Предлагается также сделать Всебелорусское народное собрание высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа и наделить дополнительными полномочиями.

Закон Белоруссии предусматривает, что решение референдума считается принятым, если за него проголосует более половины избирателей. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, явка на референдуме составила 78,63% от 6 815 667 человек, включённых в списки для голосования.

До этого стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу доработки проекта изменений и дополнений конституции заявил: в республике грядёт смена власти, а будущие её президенты практически видны. Он добавил, что нынешнее правительство страны должно отойти на «запасные пути», а оттуда «направлять, куда надо».