ЦИК Белоруссии готовится к пресс-конференции по итогам выборов

https://static.news.ru/photo/46077c50-dac9-11ea-9413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Центризбирком Белоруссии расскажет об итогах выборов президента республики на пресс-конференции в 09:00 мск.

Актуальными данными и как распределились голоса избирателей, руководство Центризбиркома поделится на пресс-конференции уже в девять утра, — цитирует анонс ЦИК ведущий канал «Беларусь 24».

В Белоруссии после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК в ночь на 10 августа, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Как писал NEWS.ru ранее, следователи осматривают улицы, на которых проходили акции протеста в белорусской столице. Оперативно-следственная группа прибыла в центр города и просит прохожих покинуть улицы и не мешать осмотру.