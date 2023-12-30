ЦИК Азербайджана зарегистрировала Алиева на внеочередные выборы президента

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Ильхам Алиев

Центризбирком Азербайджана зарегистрировал кандидатуру действующего президента страны Ильхама Алиева на этот пост, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Внеочередные выборы пройдут 7 февраля 2024 года.

Алиев стал первым зарегистрированным кандидатом для участия в президентских выборах. Правящая партия подала в ЦИК документы о выдвижении Алиева кандидатом в президенты 17 декабря. 26 декабря в ЦИК были представлены 50 тысяч подписей в поддержку кандидатуры.

Также в президентской гонке намерены участвовать депутат и глава Центра социальных исследований Захид Орудж и лидер партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев. ЦИК на текущий момент утвердил заявки 15 претендентов на участие в президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Алиев приедет в Петербург вслед за премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тот прилетит в город на Неве 25 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза. Алиев и Пашинян встретятся на полях неформального саммита СНГ в Петербурге впервые после осенних событий в Карабахе. В последний раз лидеры Азербайджана и Армении встречались 15 июля в Брюсселе.