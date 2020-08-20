Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии начали из него выходить

https://static.news.ru/photo/aa7cbc7e-e2dd-11ea-a226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Несколько членов Координационного совета (КС) Белоруссии вышли из его состава. Об этом 20 августа заявил генеральный прокурор республики Александр Конюк.

По его словам, вышедшие из состава члены Координационного совета оппозиции приняли указанное решение, потому что осознали незаконность созданного после президентских выборов органа. Как отметил Конюк, они не согласны с целями совета.

- Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан вышли из состава Координационного совета и не согласны с его целями, - цитирует белорусского генерального прокурора ТАСС.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам.

Позднее был создан совет оппозиции, в основной состав которого вошли 70 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в Белоруссии открыли уголовное дело после создания КС. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Александр Конюк. По его словам, создание и деятельность оппозиционного Координационного совета «направлены на захват государственной власти». Кроме того, он заявил, что действия организации наносят вред нацбезопасности страны