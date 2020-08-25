Члена Координационного совета оппозиции Белоруссии арестовали на 10 суток

Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что члена его президиума Сергея Дылевского арестовали на 10 суток.
Такое принял суд Заводского района Минска,
Дылевского арестовали на 10 суток, — рассказали в пресс-службе совета.
В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусская оппозиция готова вступить в переговоры с властями страны. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.
Она добавила, что итоги президентских выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, а цель оппозиции состоит в том, чтобы мирным путём добиться проведения нового голосования.
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