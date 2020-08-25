Члена Координационного совета оппозиции Белоруссии арестовали на 10 суток

https://static.news.ru/photo/f89de382-e6d0-11ea-bb12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что члена его президиума Сергея Дылевского арестовали на 10 суток.

Такое принял суд Заводского района Минска, передаёт ТАСС. Причиной стало дело о нарушении правил проведения массовых мероприятий.

Дылевского арестовали на 10 суток, — рассказали в пресс-службе совета.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусская оппозиция готова вступить в переговоры с властями страны. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская на внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента.

Она добавила, что итоги президентских выборов в Белоруссии были сфальсифицированы, а цель оппозиции состоит в том, чтобы мирным путём добиться проведения нового голосования.