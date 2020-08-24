Член совета оппозиции Ковалькова находится в минском Центре изоляции

https://static.news.ru/photo/d903bb8e-e633-11ea-918d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, задержанная 24 августа, находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, заявила пресс-секретарь минского ГУВД Наталья Ганусевич.

До суда она находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске в рамках административного процесса, — отметила Ганусевич, слова которой передаёт ТАСС.

Ковалькова и ещё один член президиума КСО Белоруссии Сергей Дылевский были задержаны силовиками у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) по обвинению в организации несанкционированного митинга. Оппозиционеров увезли оттуда в автозаке в неизвестном направлении. В совете сообщили, что задержанным, скорее всего, выпишут штраф.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее КСО Белоруссии заявил, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ОМОНа начали задерживать людей, которые вышли на площадь Независимости в Минске для проведения акции протеста.

Люди стали собираться у Дома правительства республики в 19:00. Они попытались установить оборудование для проведения мероприятия в формате открытого микрофона.