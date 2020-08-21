Член Координационного совета Владимир Цеслер временно покинул Белоруссию

https://static.news.ru/photo/37baae88-e46a-11ea-8a53-fa163e074e61_660.jpg Владимир Цеслер Фото: instagram.com/vovatsesler

Белорусский художник Владимир Цеслер, находящийся в составе Координационного совета Оппозиции Белоруссии, на время улетел покинул республику в целях безопасности.

По словам дизайнера, его друзья предложили ему покинуть страну. Они нашли ему новое место, где Цеслер сможет продолжать заниматься политическими вопросами.

Можно сказать, что решение приняли мои друзья. Буду и дальше работать для Беларуси, обязательно, но надеюсь, скоро вернусь домой, — отметил член Координационного совета.

При этом он добавил, что не сталкивался с конкретными угрозами в свой адрес, передаёт портал tut.by.

Массовые акции протеста начались в республике 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что координационный совет оппозиции Белоруссии призвал руководство страны решать сложившийся политический кризис мирным путём. По словам его представителей, эскалации сложившейся ситуации не хочет «никто из здравомыслящих членов общества», поэтому кризис необходимо решать «мирным и цивилизованным путём».