Число погибших при аварии на шахте в Караганде продолжает расти Число погибших на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 45

Фото: AP/ТАСС

Казахстан, Караганда, здание компании «Арселормиттал Темиртау» у шахты имени Костенко

Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Республики Казахстан продолжает расти, сообщает местный телеканал «Хабар-24» со ссылкой на заместителя директора филиала штаба аварийно-спасательных служб Геннадия Силинского. По его информации, спасатели обнаружили тела 45 горняков.

Авария на угольной шахте произошла ночью 28 октября. Ее причиной стал взрыв газометана. В момент трагедии внутри шахты находились 252 человека, из которых 205 удалось вывести на поверхность. Спасатели продолжают работы по поиску горняков, им препятствуют разрушенное шахтное оборудование и вывалы в некоторых местах.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям жертв, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в аварии на шахте.

Казахстанский президент объявил 29 октября днем общенационального траура. Сообщалось, что Токаев встретился с родственниками погибших горняков, выразил им соболезнования и обещал расследовать обстоятельства случившейся трагедии.