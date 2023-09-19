Четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана. Уточняется, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.

19 сентября 2023 года транспортное средство марки КамАЗ, в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, <...> около 04:30 на новой туннельной дороге, построенной в селе Тагаверди Ходжавендского района, подорвались на мине, установленной <...> незаконными армянскими вооруженными формированиями, находящимися на территории, где временно дислоцированы миротворцы. В результате теракта погибли сотрудники МВД, — заявили в Баку.

Уголовное дело было возбуждено по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Власти страны назвали произошедшее терактом. Сейчас правоохранительные органы проводят совместные следственно-оперативные мероприятия. Ереван не комментировал заявление Баку.

Накануне в МИД Азербайджана заявили, что власти Армении готовятся к военному нападению на республику. В ведомстве уточнили, что армянские военнослужащие начали рыть траншеи на границе, строить заградительные сооружения, а также готовить личный состав и военную технику.