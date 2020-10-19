Четверо белорусских журналистов арестованы в Минске

https://static.news.ru/photo/8f6aa5bc-121d-11eb-b1fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские журналисты, задержанные в Минске в субботу, получили административный арест. Они признаны виновными в участии в несанкционированных массовых мероприятиях.

В минувшую субботу сотрудники милиции провели задержания участников протестного марша, среди которых были студенты минских вузов. Акция не осталась без внимания прессы, несколько журналистов были задержаны при исполнении профессиональных обязанностей.

В понедельник, 19 октября, Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что сотрудник издания Onliner Дарья Спевак получила 13 суток административного ареста. Фотожурналист Вадим Замировский и оператор Всеволод Зарубин, работающие для информационной компании БелаПАН и для издания Tut.by, арестованы на 15 суток. Аналогичный срок получил журналист газеты «Белорусы и рынок» Артём Майоров — он был задержан в воскресенье при освещении «Партизанского марша» возле столичного стадиона «Динамо».

Однако, как показала история журналиста белорусского издания «Сильные Новости» Дениса Якштаса, арестованным никто не гарантирует свободу по истечении срока. Его 15 суток ареста истекли 18 октября, но он так и не был отпущен, в его отношении начат новый административный процесс. Он был задержан 3 октября за участие в мирной акции, прошедшей 27 сентября, которую он также освещал в качестве журналиста.

В Белоруссии продолжаются акции протеста после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. В свою очередь оппозиционный лидер Светлана Тихановская набрала 10%. Не согласные с результатами выборов продолжают протесты.

Ранее 19 октября NEWS.ru сообщал, что в Минске задержано 280 участников акций, состоявшихся накануне. В общей сложности на улицы белорусских городов вышло порядка 8 тысяч человек.