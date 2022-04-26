Чернобыль: саркофаг стал туробъектом и дамокловым мечом для атомной отрасли 26 апреля 1986 года произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества с далеко идущими последствиями

Чернобыльской аварии исполняется 36 лет. За это время трагедия в восприятии людей, как и сама законсервированная АЭС, стала немного «остывать», глобальные общественно-политические изменения на бывшем советском пространстве, казалось бы, отвлекли нас от переживаний о последствиях «атомной катастрофы века». В Чернобыль стали приезжать туристы, а шоумены не так давно предлагали построить здесь увеселительные заведения. Но специалисты-атомщики хранят в отношении чернобыльской темы прежнюю серьёзность — жизнь в городе Припяти, построенном в трёх километрах от АЭС, по их мнению, невозможна не только в обозримом будущем, но и примерно в течение 30 000 лет. Другие учёные придерживаются ещё более пессимистического взгляда — нормально жить в этих местах уже нельзя будет никогда. Сохраняет ли опасность Чернобыльская АЭС и зона отчуждения вокруг ней в настоящее время — в материале NEWS.ru.

Ядерная авария с последствиями на десятки тысяч лет вперёд

Чернобыльский ад начался в ночь на 26 апреля 1986 года, в 1.23 по московскому времени. Пожар и взрыв 4-го реактора АЭС произошёл в результате эксперимента с его турбогенератором. Реактор планировали остановить и измерить показания, но его мощность стала расти, что и закончилось трагедией. После взрыва реактора в атмосферу попало 50 миллионов кюри радиации — специалисты утверждают, что это количество равняется 500 атомным бомбам, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Эвакуация города-спутника АЭС Припяти произошла только 27 апреля. В нём тогда проживало 47 500 человек. Всего из зоны отчуждения выехало около 250 тысяч человек.

Зона отчуждения первоначально составила территорию в радиусе 30 километров. Отсюда полностью эвакуировали людей, после чего зона была поставлена под военный контроль. Позже на территории Украины эту зону пришлось увеличить — здесь радиоактивное загрязнение оказалось наиболее высоким. В неё попал и город Чернобыль, расположенном на реке Припять в 10-ти км. от АЭС. Город этот был основан ещё в конце 12 века, в нём на момент аварии проживало 13 тысяч человек, сегодня — в десять раз меньше, но это только сотрудники учреждений и предприятий специальной территории — зоны отчуждения и безусловного гарантированного отселения Чернобыльской АЭС. Обезлюдили десятки деревень, были заброшены многочисленные сельскохозяйственные угодья, леса «заморожены» и деревья там до сих пор стоят как экспонаты в музее, поскольку уничтожены все микроорганизмы, обитающие в них. Сейчас эта зона занимает площадь около 2600 кв. км.

Несмотря на то, что теперь о чернобыльской теме вспоминают лишь, как правило, в дни годовщины трагедии, для экологов и физиков-ядерщиков она остаётся головной болью. Взрыв был страшен, но ещё страшнее оказались последствия — от причин, непосредственно связанных с аварией, погибло около 4000 человек, многие люди получили высокие дозы облучения, более 115 тысяч человек были эвакуированы из зоны отчуждения, нанесён огромный ущерб соседним территориям, затормозилось развитие атомной энергетики во всём мире. Авария породило большое недоверие к АЭС по всему миру.

После катастрофы, как утверждают медицинские эксперты, в ближайших районах России, Белоруссии и Украины произошло существенное увеличение заболеваемости раком щитовидной железы, катаракты, сердечно-сосудистой системы. Люди испытывают психологические расстройства. Огромный ущерб нанесён природе — в первые годы зверей в окружных лесах приходилось отстреливать, чтобы они не разносили радиацию в более отдалённые районы.

Чернобыльская АЭС - жизнь под саркофагом

30 ноября 1986 года над четвёртым энергоблоком был возведён гигантский саркофаг — объект под названием «Укрытие». Он был построен за 206 суток, работы шли в три смены. Никакого плана не было, решения принимались на месте во время напряжённых дискуссий.

Приехавший тогда на место возведения саркофага писатель Дмитрий Хазанов рассказал NEWS.ru, что это было уникальное сооружение для тех лет, учитывая авральный характер его возведения.

Тогда уровень радиации был очень высоким, закрыть разрушенный реактор было чрезвычайно важно. После возведения уровень радиации резко упал — специалисты преступили к выполнению других многочисленных работ. Тогда было принято решение, что будет изолированы 3-ий и 4-ый парные энергоблоки, но в процессе работы выяснилось, что эта полумера — необходимо закрыть всю станцию, что впоследствии и было сделано, — рассказал писатель.

Дмитрий Хазанов напомнил, что «Укрытие» было рассчитано на 25 лет. За несколько лет до истечения этого срока руководство Украины обратилось к французской фирме Vinci Construction Grand Projects с предложением создать новый саркофаг. Подвижную арку объекта «Укрытие-2» успешно установили над разрушенным блоком в ноябре 2016 года, окончательно объект был сдан в эксплуатацию в июле 2019 года. По некоторым данным, он обошёлся более чем в 1,5 миллиарда евро.

Чернобыльская АЭС перестала фактически существовать 15 декабря 2000 года — в этот день был остановлен последний из четырёх реакторов. Станция стала «остывать» и этот процесс длится до сего времени.

Установили на АЭС множество датчиков, которые контролируют ситуацию. Специалисты пытаются понять, всё ли находится под полным контролем, — продолжил писатель Дмитрий Хазанов.

В 2002 году ООН выпустила доклад «Гуманитарные последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Стратегия реабилитации», в котором говорилось, что в большинстве мест зоны отчуждения можно было находиться без особого вреда для организма. Начался так называемый промышленный туризм в Чернобыль. Ежегодно эти места стало посещать около 70 тыс. туристов. Группы формировались в Киеве, от которого до ЧАЭС два часа езды. Стоимость однодневного тура для интуристов продолжительностью 12 часов — около $100, для украинских граждан — в два раза дешевле.

До 2014 года две трети потока обеспечивали россияне, после похолодания между Москвой и Киевом, их стало меньше, но зато возросло число поляков, немцев, англичан, американцев. Здесь даже сложилась традиция у некоторых туристов встречать Новый год и собираться на годовщину трагедии — в ночь на 26 апреля.

Туристические группы посещают АЭС исключительно в сопровождении подготовленных гидов, рассказал NEWS.ru руководитель Ленинградского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Чернобыль» Александр Великин.

Ходить по расчищенным местам не столь опасно, но вот садиться на травку или валяться на ней — не стоит. Когда я поехал на АЭС, чтобы спустя годы посмотреть на нашу работу по ликвидации аварии, убедился, что условия для туризма уже есть, — рассказал бывший ликвидатор последствий Чернобыльской катастрофа.

По словам Александра Великина, сегодня ЧАЭС не представляет угрозы, но нельзя сказать, что в зоне отчуждения «уже всё чисто».

Фон повышенный, большое число радиоактивных веществ, — добавил глава региональной организации «Союз Чернобыль». — Один из основных загрязняющих элементов на территории зоны отчуждения — америций, который является продуктом распада других изотопов. Период распада америция — 30 тысяч лет. До этого времени там будет находиться рискованно.

Нельзя сегодня говорить о том, что сегодня ЧАЭС не представляет для нас опасности, отметил в беседе NEWS.ru директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.

Любой инцидент на ней может повлечь последствия для сопредельных стран. В этом контексте мы вынуждены рассматривать Чернобыльскую АЭС как ядерную опасность. Безопасность любого ядерного объекта — это приоритет для атомной энергетики. И ещё один существенный фактор: любой инцидент на любой АЭС, в том числе и закрытой, может плохо повлиять на будущее атомной энергетики, на инвестиции в эту отрасль, на её мировое развитие, — отметил собеседник интернет-издания.

Обеспокоенность специалиста-атомщика можно понять, учитывая проведение специальной операции на территории Украины. С 24 февраля по 31 марта территорию станции контролировали российские военные. С начала апреля они передали контроль украинскому персоналу. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился 1 апреля с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Были развеяны все слухи о ом, что российские военные халатно допустили пожары в зоне отчуждения, грозящие перейти на саму АЭС. Но зоне отчуждения очень важно на время спецоперации стать «демилитаризованной зоной», иначе угроза от возможных боевых действий вырастит до «вселенского» масштаба.