Чавушоглу сообщил, о чем договорились Эрдоган и Пашинян Чавушоглу: Эрдоган и Пашинян договорились проводить встречи по нормализации отношений в Турции и Армении

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о проведении встреч по нормализации отношений на территории двух стран, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Дипломат указал, что четыре предыдущих встречи по данному вопросу были проведены «в третьих странах», сообщает «Spuntik Армения».

Четыре наши встречи по нормализации, к сожалению, проходили в третьих странах. В Праге в ходе встречи нашего президента с Пашиняном была достигнута договоренность по проведению встреч на территориях Турции и Армении, — заявил Чавушоглу.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года. Инициировала закрытие турецкая сторона. Отношения между двумя странами в том числе усложняет поддержка Анкарой Азербайджана в карабахской проблеме.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Армения хочет стабилизировать отношения с Турцией при поддержке России. Сложность армяно-турецких отношений заключается в отсутствии дипломатических связей между двумя странами с 1993 года. Она вызвана в том числе поддержкой Турции азербайджанской позиции в карабахском конфликте, а также резкой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.