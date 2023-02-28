Блинкен привез в Среднюю Азию кнут и пряник Разновекторная политика стран Центральной Азии позволяет им дружить одновременно с Москвой, Вашингтоном и Пекином

Фото: Турар Казангапов/ТАСС

Официальный визит госсекретаря США Блинкена в Казахстан

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 28 февраля провел встречи с коллегами сразу из пяти стран бывшего Советского Союза — Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. Эти республики после начала российско-украинского конфликта оказались в весьма двусмысленной ситуации. Шеф американской дипломатии намерен эту двусмысленность по возможности устранить в свою пользу.

На пять с плюсом

На встрече группы стран, известной как «С5+1» (пять республик ЦА плюс США) в Астане Энтони Блинкен убеждал их министров иностранных дел в том, что именно США искренне и бескорыстно переживают за сохранение их независимости, в то время как Россия и Китай пестуют в их отношении имперские амбиции.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Энтони Блинкен

Сиюминутного успеха Блинкен, впрочем, точно не ожидает как по причине азиатского неторопливого менталитета своих коллег из «пятерки», так и в силу объективных обстоятельств — географических и геополитических, сказал NEWS.ru политолог из Бишкека Азамат Осмонов.

В Центральной Азии несколько иная структура власти, чем на Западе. У нас министры иностранных дел, а Блинкен встречается именно с ними, ничего не решают. Ведь США — не единственная страна, которая «плюсуется» к региональной пятерке; точно такие же форматы у нас существуют с Евросоюзом и Японией. Первое и последнее слово, в том числе по международным вопросам, всегда за президентами. В том числе из-за такого менталитета лидеры центральноазиатских наций не придают особого значения встречам в формате «пять плюс». Это в каком-то смысле ниже их достоинства — прислушиваться к разговорам, которые ведут их министры, — считает Осмонов.

Поэтому и задачи визита госсекратаря США заявляются как обо всём и ни о чем: «поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии», хотя ни в одной из стран «пятерки» не выражают беспокойства по поводу того, что им что-то подобное угрожает. Однако обращает внимание, что именно эту формулировку, дословно Госдепартамент использует, когда речь идет об Украине.

Впрочем, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди отметил, выступая на встрече, что у Астаны в ее многовекторной политике отношения как с другими странами Центральной Азии, так и с США, являются приоритетами. Он напомнил о недавно созданном виртуальном секретариате объединения «С5+1».

«С5+1» предлагает отличную платформу для доступа к инвестициям, а также к передовым технологиям из Соединенных Штатов для решения проблемы изменения климата, рационального управления водными ресурсами, обучения техническим навыкам и изучения английского языка для нашей молодежи, чтобы сделать ее более конкурентоспособной в XXI веке. Это важно, поскольку мы создаем МСП (малые и средние предприятия) как ключевой фактор более широкого экономического процветания, — отметил Тлеуберди.

При этом глава МИД Казахстана подчеркнул, что «мы на данный момент не видим и не ощущаем каких-либо угроз со стороны России. Казахстан является членом Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или находятся в этом регионе, мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур».

Фото: Турар Казангапов/ТАСС Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

Напомним, что в сентябре прошлого года Жомарт-Токаев пояснил, что представляет собой разновекторная политика Астаны.

Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центральноазиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Киргизией, Туркменией, Таджикистаном и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на европейском континенте, — сказал тогда президент.

Два стула на пути

Вашингтону не может нравиться, что страны Центральной Азии сидят на двух стульях, когда речь касается усилий Запада изолировать РФ по всему периметру ее границ. Это видно по их поведению в ООН, где республики либо воздерживаются, либо не участвуют в голосованиях по антироссийским резолюциям, (последний раз такое было на прошлой неделе на голосовании по представленной западными странами резолюции о достижении мира на Украине). Кстати, точно такую же позицию занимает и Индия, и туда Блинкен тоже отправится по завершении встреч в Астане и Ташкенте.

С одной стороны, для американцев должно выглядеть позитивом, что Казахстан (наряду с другими странами СНГ) смотрел сквозь пальцы на наплыв военнообязанных россиян на его территорию осенью 2022 года. Президент Касым-Жомарт Токаев в отличие от своего предшественника Нурсултана Назарбаева дает понять, что Казахстан не воспринимает себя как сателлит России.

Так случилось, например, прошлым летом во время экономического форума в Санкт-Петербурге, когда Токаев объявил, что Астана не намерена признавать включение в состав РФ четырех новых территорий. А 16 февраля уже этого года Токаев общался по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским (по официальной версии — для обсуждения гуманитарных и экономических вопросов). Это в Вашингтоне тоже видят как признак того, что руководство Казахстана не следует покорно российской повестке.

С другой стороны, на прошлой неделе МИД Казахстана выпустил заявление с поддержкой инициативы Китая по установлению мира на Украине. В США это восприняли как то самое сидение на двух стульях, потому что Вашингтон рассматривает данную инициативу Пекина как завуалированно пророссийскую.

Зажатый с двух сторон между РФ и КНР Центральноазиатский регион просто вынужден служить одновременно и мостом между огромными соседями, и территорией, на которой они конкурируют. Узлы здесь завязаны многочисленные, это видно даже по количеству межгосударственных объединений, в которых центральноазиатские республики участвуют в том или ином качестве: ШОС, БРИКС, «Экономический пояс Шелкового пути» («Пояс и путь»), Региональная антитеррористическая структура (RATS) в составе ШОС.

Фото: Olivier Douliery/AP/ТАСС Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан

Но именно эта двойственность подходов Казахстана и других центральноазиатских стран к российским действиям на Украине вынуждает и Москву сдержанно реагировать на нынешнюю поездку Энтони Блинкена (кстати, это вообще первый визит члена администрации Байдена в регион). В какой-то степени это признак доверия к бывшим соотечественникам, которых в Москве считают достаточно мудрыми, чтобы самостоятельно вести диалог с американским дипломатом.

Кроме того, в Москве не хотят указывать партнерам по ОДКБ и ЕАЭС, как им себя вести, чтобы не вызывать раздражения такой опекой. Достаточно того, что за один лишь 2022 года Владимир Путин встречался (лично или по видеосвязи) с коллегами из «пятерки» около полусотни раз и лично посетил все эти пять государств.

В отличие от России Блинкен помимо пряника не постесняется погрозить своим собеседникам и кнутом, полагает Азамат Осмонов.