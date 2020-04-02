Белорусы требуют ввести в стране карантин из-за коронавируса

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Белорусы на фоне распространения коронавируса требуют ввести в стране карантин. На сайте change.org создана петиция, в которой говорится, что власти игнорируют пандемию и неверно информируют жителей.

Авторы обращения отмечают, что число заражённых занижают, чтобы «не портить статистику и не наводить панику», при этом, по их данным, «врачи работают на износ, не хватает оборудования и аппаратов ИВЛ».



Петицию уже подписали более 61 тысячи человек.

По данным на 2 апреля в стране зарегистрировано 304 случая инфицирования COVID-19, от болезни скончались 4 пациента.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна пытается «как-то выкарабкаться» из затруднительного экономического положения. Он отметил, что солидарен с лидером США Дональдом Трампом в том, что «если мы немедленно не начнём работать, то людей умрёт больше от безработицы и голода».

Политолог Марат Баширов считает, что Белоруссия просто не может позволить себе меры, аналогичные тем, что принимаются Россией, способной одновременно и изолировать людей, и компенсировать потери бюджета.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минск направил Москве просьбу об оказании помощи в борьбе с коронавирусом. Белоруссия просит выделить аппараты ИВЛ, тест-системы и медицинские маски.