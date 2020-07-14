Белорусский оппозиционер Бабарико обратился в ООН из-за ареста

https://static.news.ru/photo/dd7a3dae-c5ff-11ea-bb9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет по правам человека ООН подтвердил получение обращения белорусского оппозиционного политика Виктора Барбарико на его задержание и арест. Документ подали его адвокаты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский.

Заявители считают, что необоснованные действия силовиков привели к нарушению статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, передаёт Tut.by. Запрос был подан 6 июля.

Сообщение Виктора Бабарико содержит в том числе запрос о срочных мерах, а именно, чтобы Комитет по правам человека выразил просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах, чтобы он мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба, — рассказали юристы.

13 июля Комитет запросил у Минска информацию об оценках рисков препятствия реализации политических прав задержанного. Власти страны должны ответить до 22 июля.

Комитет по правам человека занимается контролем за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. Белоруссия подписала этот документ в 1973 году, рассказали юристы.

Став участником Первого факультативного протокола в Пакте в 1992 году, Беларусь признала компетенцию Комитета по правам человека принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные Пактом, — добавили они.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. До 19 июня продолжался сбор подписей, который с самого начала сопровождался пикетами сторонников оппозиционных кандидатов. Такие акции были организованы в центре Минска и ряде других городов. Силовики активно задерживали участников собраний.

Как передавал NEWS.ru, в регистрации в качестве кандидата на пост президента Белоруссии было отказано Виктору Бабарико — одному из главных конкурентов Лукашенко. В Центризбиркоме сообщили, что от Комитета госбезопасности страны получены данные о денежных средствах и имуществе Бабарико, не отражённых в его декларации. Кроме того, ЦИК считает, что политик получал финансирование из-за границы.

В Штабе политика пообещали обжаловать это решение через суд.