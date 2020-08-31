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Белорусский футболист получил травму позвоночника во время акции протеста

17:42, 31 августа 2020
Сергей Козека Сергей Козека Фото: twitter.com/krumkachy

Два белорусских футболиста пострадали при задержании во время беспорядков в Минске, один из них — Сергей Козека — получил травму позвоночника.

Футболисты белорусского клуба «Крумкачы» Сергей Козека и Павел Рассолько были избиты и задержаны 30 августа. В сообщении футбольного клуба в Twitter подтверждается, что у Козеки диагностирован перелом третьего позвонка и отбиты почки. Футболист может провести в больнице не менее трёх недель.

Второй спортсмен, Павел Рассолько, не получил значительных травм.

В сообщении клуба отмечается, что футболисты не принимали участия в беспорядках и шли с тренировки.

Директор ФК «Крумкачы» подчеркнул, что пострадавшие спортсмены будут писать заявления в Следственный комитет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 августа в Белоруссии были задержаны 173 участника протестных акций. Отмечалось, что во многих городах проходили несанкционированные митинги, наиболее крупные — в Минске.

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