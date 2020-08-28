Белорусская оппозиция считает заявление о новой Конституции манипуляцией

https://static.news.ru/photo/2483ec3e-ea1f-11ea-a562-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова прокомментировала заявление президента страны Александра Лукашенко о введении новой Конституции. Она считает, что это манипуляция, которая делается, чтобы задобрить протестующих.

По её словам, белорусы понимают, что заявления о реформе Основного закона не работают, так как люди им не верят.

Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он очень сильно боится. Поэтому все эти манипуляции, спекуляции на теме Конституции и что можно что-то изменить, на самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, задобрить, — сказала она в прямом эфире на YouTube.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе одного из своих публичных выступлений перед белорусскими рабочими президент заявил, что не намерен принимать политические решения под давлением. «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет», — отрезал Лукашенко. Тем не менее он согласился рассмотреть вопрос о новом голосовании, если будет принята новая Конституция.

В свою очередь представители оппозиции заявили о намерении инициировать республиканский референдум о возвращении Конституции 1994 года, которая ограничивала сроки президента.