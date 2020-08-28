Белорусская оппозиция считает заявление о новой Конституции манипуляцией

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова прокомментировала заявление президента страны Александра Лукашенко о введении новой Конституции. Она считает, что это манипуляция, которая делается, чтобы задобрить протестующих.
По её словам, белорусы понимают, что заявления о реформе Основного закона не работают, так как люди им не верят.
Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он очень сильно боится. Поэтому все эти манипуляции, спекуляции на теме Конституции и что можно что-то изменить, на самом деле это такая манипуляция, попытка успокоить нас, задобрить, — сказала она в прямом эфире на YouTube.
Как ранее писал NEWS.ru, в ходе одного из своих публичных выступлений перед белорусскими рабочими президент заявил, что не намерен принимать политические решения под давлением. «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет», — отрезал Лукашенко. Тем не менее он согласился рассмотреть вопрос о новом голосовании, если будет принята новая Конституция.
В свою очередь представители оппозиции заявили о намерении инициировать республиканский референдум о возвращении Конституции 1994 года, которая ограничивала сроки президента.
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