Белоруссия в числе первых получит российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Белоруссия станет одной из тех стран, которая в числе первых получит российскую вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Что касается Белоруссии, мы с Александром Григорьевичем это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины. И потом будет одна из первых, которая получит этот препарат, — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Эту работу он поручил завершить вице-премьеру Татьяне Голиковой. Ранее о том, что Минск на добровольной основе примет участие в испытаниях вакцины от коронавируса, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а её основу составляют аденовирусы. Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование будет проходить под жесточайшим контролем. У «Спутника V» есть противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

Ранее NEWS.ru писал, что более половины россиян (52%) не готовы прививаться российской вакциной от COVID-19. Согласны на защиту от вируса с помощью отечественного препарата 42%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.