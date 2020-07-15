Белоруссия пригласила наблюдателей ОБСЕ на выборы президента

https://static.news.ru/photo/b1926e02-c6c0-11ea-949b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что ведомство направило в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приглашение направить наблюдателей на выборы президента страны. По его словам, решение организации отказаться от работы в стране стало «разочаровывающей неожиданностью» для МИД.

Он выразил надежду на пересмотр позиции, так как документ был отправлен 15 июля, на следующий день после регистрации кандидатов, как и заявлялось ранее. Аналогичные приглашения отправили в СНГ и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Он добавил, что Белоруссия никогда не проводила выборы без наблюдения и в этот раз не собиралась. В ближайшее время приглашения будут направлены и парламентским структурам России, СНГ, ОБСЕ и Совета Европы.

Конечно, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы во многие сферы, в том числе в практику БДИПЧ по наблюдению за выборами. Такая ситуация сложилась впервые. Мы внимательно анализировали опыт других стран-участниц, в которых состоялись выборы в последние месяцы/ В нынешних особых условиях в большинстве, если не во всех случаях, БДИПЧ разворачивало специальные наблюдательные миссии, состоящие из нескольких экспертов. Поэтому, разумеется, и у нас международным наблюдателям, как и другим участникам избирательного процесса, необходимо будет придерживаться определенных мер эпидемиологической предосторожности, — подчеркнул он.

Глаз отметил, что Белоруссия была и остаётся открытой для международных наблюдателей. В стране выразили готовность обеспечить все необходимые условия для работы иностранцев на выборах, передаёт Tut.by.

Накануне директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир проинформировала МИД страны, что наблюдателей от ОБСЕ не будет на выборах, так как отсутствие приглашения со стороны Минска не позволило представителям организации наблюдать за ключевыми процессами, такими как регистрация кандидатов и формирование избирательных комиссий.

Президентские выборы в стране намечены на 9 августа. ЦИК Белоруссии зарегистрировала в качестве кандидатов на пост главы государства действующего президента Александра Лукашенко, экс-депутата парламента Анну Канопацкую, главу Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергея Череченя, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева и Светлану Тихановскую, которая идёт на выборы вместо мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского.

Ранее NEWS.ru писал, что по всей республике проходят акции протеста в связи с отказом ЦИК допускать к выборам основного конкурента Лукашенко Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По данным правозащитников, сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 участников акций.