Белоруссия не впустила 170 украинцев и русских, пытавшихся въехать в страну

https://static.news.ru/photo/2d450200-da2e-11ea-a00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: GpkGovBY/facebook.com

Белоруссия не пропустила на свою территорию 170 человек, пытавшихся въехать на территорию республики 9 августа, в основном со стороны Украины и Польши.

Они или фальшивые визы показывали, или не могли объяснить, зачем они едут, — сообщил журналистам действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Заявление он сделал после посещения избирательного участка, где он принял участие в голосовании. Он уточнил, что среди этих лиц были люди, ранее выдворенные из страны.

Это были россияне и украинцы из этих 170 человек. Больше всего [пытались въехать] с территории Украины и Польши, — добавил Лукашенко.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Выдать эту группу лиц сразу попросил Киев. Там заявили, что часть задержанных — украинские граждане. 7 августа президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру, чтобы обсудить эту ситуацию. В итоге они договорились вместе разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

9 августа в Белоруссии итоговый день голосования на президентских выборах. Явка уже превысила 50%. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая бессменного руководителя страны Александра Лукашенко. Главным его соперником является Светлана Тихановская. Это кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Эту избирательную кампанию в Белоруссии в целом сопровождают череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовые акции протестов против самого Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что утром 9 августа жители Минска и других городов страны начали жаловаться на проблемы с Интернетом.