https://static.news.ru/photo/136b127c-518d-11ea-906c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник выступил против проявлений ксенофобии к выходцам из Китая на фоне распространения коронавируса.

Я назвал бы это элементами ксенофобии, — цитирует «Интерфакс» ответ Караника на вопрос о возникающей среди населения панике в связи с коронавирусом.

Он подчеркнул, что в республике обучаются и работают около 5 тыс. китайских граждан, и большинство из них из Белоруссии на китайский Новый год не выезжали. Караник также отметил, что самый действенный способ борьбы с паникой — информирование населения.

Мы не пытаемся ничего скрыть, мы максимально открыты, и это позиция Минздрава, потому что отсутствие информации порождает разные слухи и панические настроения, — заверил министр.

Как писал NEWS.ru, около 50 жителей села Пронькино в Еврейской автономной области устроили митинг против создания карантинной зоны для обследования иностранцев с подозрением на коронавирус. Областные власти выбрали расположенный в Пронькино лагерь в качестве места, где будут изолировать потенциально заражённых людей. Но селяне возмутились, что правительство поставило их перед фактом, и усомнились в способности властей оградить Пронькино от коронавируса.

К 17 февраля эпидемия охватила более 71 тыс. человек. С начала года жертвами коронавируса стали более 1,7 тыс. инфицированных. Выздоровели более 11 тысяч человек.