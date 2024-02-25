Белорусам хотят разрешить участвовать в выборах в России ЦИК Белоруссии обсуждает возможность участия жителей республики в выборах в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минск и Москва ведут переговоры о том, чтобы разрешить проживающим в РФ белорусам участвовать в местных выборах в России, сообщил председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко на пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что стороны стараются обеспечить равенство двух союзных государств.

Сейчас по линии министерств иностранных дел ведутся консультации по <...> дополнению в Союзный договор. Переговорный процесс идет, поэтому, как будут результаты, вы узнаете об этом, — заявил Карпенко.

Он напомнил, что в белорусских выборах могут принимать участие порядка 96 тысяч постоянно проживающих в стране россиян. Однако у них нет права избирать депутатов парламента страны.

Ранее в Запорожской области с утра 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента России, участие в нем также могут принять военные, заявила председатель региональной избирательной комиссии Галина Катющенко. Подчеркивается, что самыми первыми голосуют жители в населенных пунктах, расположенных в приграничной зоне.

По ее словам, члены избирательных комиссий оказывают избирателям всю необходимую помощь при голосовании. Они также будут обходить дома граждан вблизи линии столкновения.