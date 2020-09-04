«Белавиа» не возобновит рейсы в Россию до 30 сентября

https://static.news.ru/photo/f6ce7bf6-eeab-11ea-a4df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belavia - Belarusian Airlines/facebook.com

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не сможет возобновить полёты в Россию из-за отсутствия соответствующего разрешения со стороны Москвы.

Полёты во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации, — пишет ТАСС.

Полёты белорусского авиаперевозчика в Россию были остановлены в марте 2020 года в связи с закрытием авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Изначально рейсы были приостановлены до 30 апреля, сроки возможного восстановления авиасообщения постоянно отодвигаются.

В конце июля министерство транспорта Белоруссии призвало Росавиацию возобновить полёты в двустороннем порядке. Однако пока Белоруссия остаётся закрытым направлением, в то время как Россия возобновила авиасообщение с шестью странами: Великобританией, Турцией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами и Танзанией.

Ранее NEWS.ru писал, что авиакомпания перенесла сроки возможного запуска рейсов в Россию до 14 сентября.