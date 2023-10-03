Задержаны экс-руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики APA: задержаны экс-руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TASS

Араик Арутюнян

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, называвших себя руководителями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, передает агентство APA. Также был взят под стражу Давид Ишханян, именовавший себя спикером парламента региона. По данным APA, задержанные доставлены в Баку.

Бывшие «президенты» сепаратистов в Карабахе Аркадий Гукасян (1997–2007) и Бако Саакян (2007–2020), «карабахский представитель» партии «Дашнакцутюн» и бывший спикер парламента сепаратистского режима Давид Ишханян были задержаны за свои преступные деяния, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян не выезжали из Ханкенди. ТАСС со ссылкой на источник из окружения политиков 2 октября заявлял, что в отношении них велись переговоры с азербайджанской стороной.

28 сентября суд в Азербайджане избрал в отношении Рубена Варданяна, называвшего себя главой кабмина непризнанной республики, меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца. До этого ему было предъявлено обвинение в финансировании терроризма.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обновило данные по числу военнослужащих, погибших во время антитеррористических мероприятий на территории Карабаха. По данным ведомства, в ходе операции погиб 191 военнослужащий и 12 сотрудников Министерства внутренних дел республики. В предыдущей версии списка сообщалось о гибели 180 человек.