Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Танкер с 90 тысячами тонн нефти марки Azeri light из Азербайджана прибыл в порт Одессы. Горючее предназначено для Мозырского НПЗ в Белоруссии.

Об этом рассказал пресс-секретарь компании «Белнефтехим» Александр Тищенко, передаёт РИА Новости. Сырьё должно поступить на завод на предстоящей неделе (16–22 марта).

Сегодня начнётся слив и подача в трубу, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по «Дружбе» и оценке убытков, согласовали дорожную карту по замещению некачественной нефти на чистую на белорусской территории.

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