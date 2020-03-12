https://static.news.ru/photo/f25ef876-6476-11ea-afd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Танкер с 90 тысячами тонн нефти марки Azeri light из Азербайджана прибыл в порт Одессы. Горючее предназначено для Мозырского НПЗ в Белоруссии.

Об этом рассказал пресс-секретарь компании «Белнефтехим» Александр Тищенко, передаёт РИА Новости. Сырьё должно поступить на завод на предстоящей неделе (16–22 марта).

Сегодня начнётся слив и подача в трубу, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.