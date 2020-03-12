Танкер с 90 тысячами тонн нефти марки Azeri light из Азербайджана прибыл в порт Одессы. Горючее предназначено для Мозырского НПЗ в Белоруссии.
Об этом рассказал пресс-секретарь компании «Белнефтехим» Александр Тищенко,
Сегодня начнётся слив и подача в трубу, — сказал он.
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Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле 2019 года из-за превышенного содержания хлорорганических соединений. Минск и Москва
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