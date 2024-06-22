Азербайджан сообщил об обстреле позиций со стороны Армении МО Азербайджана: Армения обстреляла позиции войск на Кельбаджарском направлении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Азербайджана

Подразделения армии Армении открыли огонь по позициям Вооруженных сил Азербайджана на Кельбаджарском направлении в период с 12:25 до 15:35 в пятницу, 21 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. Инцидент произошел в направлении населенного пункта Моллабайрамлы. Уточняется, что военнослужащие азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

21 июня с 12:25 до 15:35 наши позиции, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, были обстреляны позициями вооруженных сил Армении. Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанном направлении, были приняты адекватные меры, — говорится в публикации.

16 июня Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани. В ведомстве уточнили, что ВС республики приняли ответные меры. Обстрел со стороны Армении из стрелкового оружия произошел в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности республики заключить мирный договор с Азербайджаном в течение ближайшего месяца. По словам дипломата, Ереван направил Баку свои предложения, но ответа не получил.