Азербайджан сообщил о стрельбе на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/9ce5ac88-6528-11eb-8340-96000091f725_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о том, что армянские военнослужащие нарушили режим перемирия на армянско-азербайджанской границе.

2 февраля около 05:00 утра ВС Армении нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из пулемётов 20 раз в направлении Газахского района, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

В Минобороны Армении опровергли сообщения о нарушении перемирия на границе с Азербайджаном.

Абсолютная ложь, — заявили в армянском оборонном ведомстве в ответ на запрос информагентства.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января 2021 года в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.

1 февраля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха до сих пор не решён и сейчас его обсуждать нельзя во избежание «мощнейшего разряда».