Азербайджан оценил развитие мирного процесса с Арменией МИД Азербайджана: ожидания от мирного договора с Арменией должны быть реальными

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Джейхун Байрамов

Азербайджан положительно оценивает переговоры с Арменией, посвященные подписанию мирного договора, сообщил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом. По его словам, которые приводит Sputnik Азербайджан, ожидания от соглашения между двумя странами должны быть реальными. Глава МИД также отметил, что переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Алма-Ате стали большим шагом в переговорах по мирному процессу.

Что касается мирного договора, в конце прошлого — начале этого года между странами восстановились интенсивные переговоры. В то же время наши ожидания по подписанию мирного договора должны быть реальными. Это очень сложный процесс, — сказал Байрамов.

Встреча двух министров состоялась 10 мая. Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели переговоры в Доме дружбы в Алма-Ате. Главы внешнеполитических ведомств планировали обсудить мирный договор между двумя государствами.

Арарат Мирзоян, комментируя прошедшую в Казахстане встречу, заявил, что она была конструктивной. По его словам, переговоры продолжаются в духе неоднократно озвученных преобразований.