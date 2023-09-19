Азербайджан обвинил Армению в усилении военной напряженности и терроризма МИД Азербайджана: Армения усиливает военную напряженность в Карабахе

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Брифинг о текущей ситуации в Азербайджанской Республике

Основной целью Армении является усиление военной напряженности в регионе и терроризма, заявили в МИД Азербайджана. Таким образом ведомство отреагировало на подрыв на мине сотрудников МВД Азербайджана в Карабахе 19 сентября. В МИД страны отметили, что провокационные действия Армении должны быть решительно осуждены и предотвращены.

В целях обеспечения мира и безопасности в регионе военные провокации и террористические акты, осуществляемые Арменией и созданным ею так называемым режимом, должны быть решительно осуждены и предотвращены, — указано в сообщении МИД.

Четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточнялось, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.

В МИД Азербайджана также отметили, что 314 азербайджанцев подорвались на армянских минах с ноября 2020 года. В ведомстве уточнили, что 61 человек погиб после взрывов. Подчеркивается, что подсчеты велись с учетом взрыва авто МВД Азербайджана 19 сентября, в результате которого погибли четверо сотрудников полиции.