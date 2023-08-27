Азербайджан направил России ноту протеста из-за мероприятия в Екатеринбурге

Фото: mfa.gov.az

Посольство Азербайджана в Москве

Посольство Азербайджана в России направило в МИД РФ ноту протеста, сообщило агентство Report.az со ссылкой на диппредставительство. Причиной такого решения Баку стало мероприятие по случаю 30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики, которое состоялось 7 августа в Екатеринбурге.

Ввиду проведения данного мероприятия, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, посольством была направлена в МИД России нота протеста, — говорится в сообщении.

В Баку назвали проведение мероприятия провокационным шагом. По словам дипломатов, присутствие на нем председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимо. Таким образом он пропагандирует сепаратизм, что противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству, отмечается в сообщении.

В дипведомстве призвали РФ принять безотлагательные меры в отношении Володина и организаторов мероприятия. В посольстве ждут скорейшего ответа от российской стороны.

Ранее МИД Ирана вручил ноту протеста послу России Алексею Дедову. Причиной такого шага стала публикация заявления Москвы и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором шла речь о спорных островах Большой и Малый Томб, а также Абу-Муса в Персидском заливе.

ОАЭ и Иран ведут споры из-за принадлежности данных территорий с 1971 года, когда они были переданы Лондоном Тегерану.