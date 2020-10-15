Алиев: вопрос о создании в Азербайджане военной базы Турции не обсуждался

https://static.news.ru/photo/74470d22-0eec-11eb-8266-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о создании турецкой военной базы на азербайджанской территории не обсуждался.

При этом Алиев считает, что самым приемлемым для решения ситуации в Нагорном Карабахе является военно-политический путь.

Военные армии Азербайджана заняли более 40 населённых пунктов в Нагорном Карабахе, также рассказал Алиев. Он отметил, что ВС контролируют стратегические высоты по всем направлениям. Кроме того, Алиев подчеркнул, что участие Турции может обеспечить решение конфликта в регионе в кратчайшие сроки, передаёт ТАСС.