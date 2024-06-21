Армения признала независимость Палестины МИД Армении: Ереван признал государство Палестину

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Армения признает независимость Палестины, следует из заявления МИД страны. Отмечается, что таким образом Ереван подтверждает свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов.

Подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина, — говорится в материале.

Ранее независимость ближневосточного государства официально признала Ирландия. Решение Дублина поддержали власти Норвегии. Позже к ним присоединилась Испания и другие страны. Отмечалось, что фундаментальное право палестинцев на суверенитет — это ключ к миру на Ближнем Востоке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в свою очередь заявил об отзыве послов из Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением двух стран признать Палестину. Министр уточнил, что страны ждут последствия.

До этого Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании права палестинцев на полноценное членство во всемирной организации. Тем самым фактически подтвердилась поддержка независимости Палестины рядом проголосовавших стран.