Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова провести обмен военнопленными с Азербайджаном в формате «всех на всех». По его словам, в Ереване также готовы сотрудничать с Баку для проведения мероприятий по разминированию территории Карабаха. Пашинян напомнил, что в 2021 году Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей, сообщает ТАСС.

Мы готовы к освобождения всех пленных, задержанных и удерживаемых лиц [по принципу] «всех на всех», а также готовы тесно сотрудничать в выяснении судьбы пропавших без вести лиц, — заявил премьер Армении.

Пашинян также заявил, что Армения готова подписать с Азербайджаном мирный договор до конца 2023 года. При этом он подчеркнул, что ключевым принципом урегулирования отношений между Ереваном и Баку является подтверждение территориальной целостности Армении.

Президент России Владимир Путин считает, что в настоящее время нет никаких проблем, которые препятствовали бы заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Глава государства отметил, что есть лишь вопросы технического характера, связанные с границами. Однако они не имеют столь важного значения для достижения мира, подытожил он.