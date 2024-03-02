Армения объявила о значительном снижении доли России в ВТС страны Совбез Армении: доля России в ВТС страны снизилась до менее 10%

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Российская доля в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) Еревана с другими государствами снизилась до менее 10%, заявил в интервью Общественному телевидению Армении секретарь совбеза страны Армен Григорян. В 2020 году этот показатель держался на уровне 96%, уточнил он.

С января 2021 года Армения заключила контракты на несколько миллиардов долларов с разными странами <...> В этих контрактах объемы России составляют менее 10%. То есть военно-техническое сотрудничество с Россией снизилось с 96% до менее 10%, — подчеркнул Григорян.

Армении, по словам секретаря, пришлось диверсифицировать эту сферу, так как снижение доли было «выбором России». Со стороны представителей РФ во время встреч звучало, что если поставки оружия Еревану продолжатся, то позиции государства «будут ужесточены», отметил представитель совбеза. В то же время он не назвал, кто именно сделал такое заявление.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что вывод российских миротворцев из Армении может создать угрозу территориальной целостности страны. Ереван действует неосмотрительно, когда добивается протектората Запада, констатировал он.