Армения готова помириться с Азербайджаном Пашинян: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время выступления на заседании Европарламента. По его словам, которые приводит ТАСС, армянские власти обеспечат безопасность на территории своей страны граждан Азербайджана и грузов из этой республики в случае открытия региональных коммуникаций.

Если перечисленные мной принципы будут официально подтверждены, тогда подписание соглашения о мире и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в высокой степени реалистично к концу этого года, — заявил Пашинян.

Он также сообщил, что одним из главных принципов урегулирования отношений между Ереваном и Баку является подтверждение территориальной целостности Армении. По словам Пашиняна, все страны региона должны жить в условиях открытых границ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии препятствий для достижения мира между Арменией и Азербайджаном. Российский лидер отметил, что сейчас нет никаких проблем, которые могут помешать подписанию мирного договора, остаются только вопросы технического характера, связанные с границей. По его словам, при доброй воле с двух сторон их можно решить.