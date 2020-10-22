Алиев заявил о готовности встретиться с Пашиняном

https://static.news.ru/photo/e8caa026-1461-11eb-bd30-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в любой момент готов к встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом он отметил, что стороны остаются далеки от урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе из-за позиции армянской стороны.

Азербайджанский лидер пояснил, что такая встреча возможна, и напомнил, что они происходили и раньше. Возможность очередного общения лидеров конфликтующих сторон, по его словам, зависит от повестки дня. Поскольку, подчеркнул Алиев, шансы на мирное разрешение конфликта выглядят далёкими от перспективы с нынешним руководством Армении.

Контрпродуктивные и провокационные заявления и действия со стороны армянского руководства делают переговоры бессмысленными. Потому что главной темой за столом переговоров всегда было освобождение территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, — сказал Алиев в интервью японскому изданию Nikkei.

NEWS.ru сообщал, что Никол Пашинян исключил возможность дипломатического решения вопроса по Карабаху в ближайшее время. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.