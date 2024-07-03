Алиев заявил о росте расчетов в нацвалютах России и Азербайджана

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Ильхам Алиев

Взаиморасчет в национальных валютах между Азербайджаном и Россией растет, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, которая проходит в Астане. Алиев также подчеркнул, что экономики стран активно взаимодействуют.

По азербайджанскому экспорту он составляет примерно 70%, по российскому экспорту более 50%, — сказал азербайджанский лидер.

Путин в свою очередь заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Баку развивается позитивно. По его словам, товарооборот между странами вырос на 13% в первом полугодии 2024 года.

Также Путин заявил, что в Азербайджане работает более 300 школ, в которых обучают русскому языку. По его словам, это дает хорошую перспективу для развития двусторонних отношений в будущем.

Кроме того, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале кадры со встречи Путина со своим азербайджанским коллегой. Во время приветствия российский лидер отметил большой объем взаимодействия между двумя странами и выразил уверенность, что даже при ежемесячных встречах президентам «было бы о чем поговорить».