Алиев: Трансадриатический трубопровод будет открыт в ближайшие недели

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о перспективах открытия Трансадриатического трубопровода — последнего компонента Южного газового коридора для поставки азербайджанского газа в Европу. По мнению Алиева, он может заработать уже в ближайшие недели.

Все идёт по графику. Открытие трубопровода — вопрос нескольких недель, а не месяцев, — цитирует Алиева японское издание Nikkei.

Политик также высказался об угрозах атаковать азербайджанские трубопроводы и Сангачальский нефтегазовый терминал, поступавших со стороны официальных представителей Армении. По словам Алиева, те, кто это сделает, пожалеют об этом.

Алиева подчеркнул, что за нападение на энергетические объекты последует суровое наказание. Кроме того, он призвал задуматься о реакции стран, которые сегодня обеспечивают часть энергетической безопасности Азербайджана.

Ранее, как писал NEWS.ru, азербайджанский лидер заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для обсуждения и решения вопросов по конфликту в Нагорном Карабахе в любой момент. При этом Алиев констатировал, что любые переговоры сейчас представляются бесперспективными из-за позиции армянской стороны.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.