Алиев рассказал об операции, решившей исход карабахского конфликта

Операция по освобождению посёлка Гадрут имеет особое значение. Её успешное завершение позволило добиться освобождения Карабаха. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе встречи с жителями Ходжавендского района, сообщает Day.Az.

Он отметил, что гадрутская операция была важна как с военной, так и со стратегической точки зрения. Населённый пункт располагается в горной местности, окружающие его высоты позволяют контролировать обширную территорию.

Взять Гадрут было очень сложно с военной точки зрения. В то же время с взятием Гадрута открылись новые возможности для наших дальнейших планов, — сказал глава государства.

Он добавил, что армянские военные проявили упорство и в течение нескольких дней оказывали сопротивление армии Азербайджана. Однако после ожесточённых боёв они всё же потерпели поражение.

Проведя эту операцию, мы ещё раз продемонстрировали Армении и всему миру свою силу. Мы показали, что никто и ничто не может устоять перед нами, что мы любой ценой освободим все наши земли, — заявил Алиев.

Президент отметил, что армянская сторона распространяла много лживой информации об операции в Гадруте. Ереван признал потерю населённого пункта только после того, как азербайджанские солдаты водрузили там государственный флаг.

Алиев заверил, что Гадрут будет восстановлен. Есть первоначальная версия плана, которая будет утверждена в ближайший месяц после доработки. При этом старт работам уже дан.

По словам президента, основным направлением развития посёлка станет сельское хозяйство. Здесь будет развиваться растениеводство, животноводство, виноградарство. Кроме того, Гадрут может стать важным туристическим центром.

Военные действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме этого, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша. Он пообещал жёстко пресекать любые провокации с армянской стороны.